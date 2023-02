Ploegleider:"Voor de Tourploeg van Evenepoel voor 2024 zijn zeker nog 2 versterkingen nodig"

In deel 2 van onze wielerpodcast over Remco Evenepoel blikken we vooruit naar zijn doelen voor 2023 en later. Vader Patrick, osteopaat Anthony Pauwels en ploegleider Klaas Lodewyck bespreken de sportieve en extrasportieve ambities van onze wereldkampioen.

Een beperkt, afgemeten programma in 2023

Ploegleider Klaas Lodewyck van Soudal - Quick Step overloopt even het programma van Remco Evenepoel. "De Ronde van San Juan ging volledig zoals verwacht: zich zonder druk amuseren, genieten en koers maken." "Hij is daar niet overklast. Enkel bij het versnellen op hoogte zag je dat hij nog niet in topconditie was. Daar is hij tegen de muur gelopen. Maar de focus ligt op koersen die nog moeten komen", aldus Lodewyck. Er is trouwens heel bewust afgesproken om een beperkt, afgemeten programma te rijden. Het bouwt verder op de hedendaagse trend bij alle ploegen op topniveau. Weinig wedstrijden en bewust op hoogte gaan trainen om te focussen en rust te nemen.

Die hoogtestages werken perfect. Remco kan goed afzien op training en zich zo optimaal voorbereiden. Klaas Lodewyck

"Die hoogtestages werken perfect. Remco kan goed afzien op training en zich zo optimaal voorbereiden. We zien het nut niet in om extra koersdagen in te leggen om 'zo maar' te gaan koersen."

Ook Luik-Bastenaken-Luik past in die strategie, al is dat volgens papa Evenepoel toch nog een specialleke. "Het is die extra competitieprikkel net voor de Giro. Maar Luik, in de wereldkampioenentrui, dat wil Remco per se doen."

"Vol voor winst gaan in Giro-openingstijdrit"

De openingstijdrit van de Giro in de Abruzzen lijkt op het lijf geschreven van Evenepoel. Moet hij meteen voor winst gaan en de roze trui pakken of Ganna laten doen en de druk van de koers op de schouders van Ineos leggen? “Ik ben geen ploegleider, hé”, lacht Patrick. "Hij gelooft enorm in z’n ploegmaten, dat zegt hij constant. Ik denk persoonlijk dat, als hij de roze trui pakt de eerste dag, ze vol voor hem zullen werken." "Dat is zeker zo", pikt Lodewyck in. "Met zijn tijdritcapaciteiten kunnen we niet zeggen dat we het wat rustiger aan zullen doen. Je moet vol gaan voor die overwinning. Pak die ritwinst, pak die roze trui en er valt al wat druk weg. Daarna zien we wel verder." Met 70 tijdritkilometers wordt er al meteen een hoog verwachtingspatroon gecreëerd richting Rome, maar de ploegleider tempert de verwachtingen. "Ik zal al tevreden zijn als we die koers afsluiten met top 10 of top 5, we goeie dagen gehad hebben, veel geleerd hebben, maar de tegenstand beter was. Dan moet je spreken van een succes. Alles wat erbij komt: ritzege, podium of zelf de eindoverwinning zou de max zijn."

Ploeg bouwen richting Ronde van Frankrijk

Dit jaar is voor Soudal-Quick Step nog een overgangsjaar. "We hebben een

goede transfer gedaan met Jan Hirt, die zal starten in de Giro. Maar er moet

zeker nog wat versterking bij voor bergop", aldus Klaas Lodewyck. Met de opleidingsploeg wordt volop gezocht naar de juiste talenten die de groei kunnen blijven maken. Maar er zijn zeker 2 versterkingen nodig.

"We hebben nood aan iemand die bergop echt op kop kan rijden, als ze maar met 7 à 8 overblijven, zoals een Laurens De Plus bij Ineos. Er zijn er nog die dat kunnen, maar duur van contract en prijs spelen hierin een grote rol."

De transfer die we doen mag geen gok zijn. Dat moet er boenk op zijn. Als je volgend jaar naar de Ronde van Frankrijk wil, dan moet je echt wel een ploeg hebben die competitief is. Klaas Lodewyck

"De transfer die we doen, mag geen gok zijn. Dat moet er boenk op zijn. Als je volgend jaar naar de Ronde van Frankrijk wil, dan moet je echt wel een ploeg hebben die competitief is. We hebben nu de tijd om het juiste profiel te zoeken. Hopelijk lukt dat." Ook volgens Patrick Evenpoel worden die transfers cruciaal. "Veel managers weten welk profiel we zoeken, komen met renners aandraven en drijven de prijzen op. Daarin ligt het vakmanschap van Lefevere: de juiste daaruit te kiezen."

"Correct", zegt Lodewyck. "Je moet iemand vinden met de juiste ingesteldheid. Niet iemand die denkt dat hij bij ons nog enkele jaren zijn zakken gaat vullen. Daar zijn we niks mee."

De REV-academie staat in de steigers