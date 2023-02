Spelen Belgian Cats straks EK-finale? "Als iedereen top is, dan is er veel mogelijk"

Olympische kater doorspoelen

"Als iedereen top is dan is er veel mogelijk met deze groep", denkt onze basketbalcommentator Christophe Vandegoor.

Volgens Christophe Vandegoor is het niveau van de nationale ploeg moeilijk in te schatten na de kwalificatieronde: "De verloren openingsmatch tegen Bosnië (87-81) was absoluut niet goed. Dat was echt om te huilen."





De Cats wonnen hun volgende 5 wedstrijden telkens overtuigend. Maar ploegen als Noord-Macedonië en Duitsland zijn geen hoogvliegers.



De commentator onthoudt wel het sterke eerste kwart van de Cats tegen Duitsland: "Dat was van het beste dat ik al gezien heb van de Cats. Er was een goede balcirculatie, de juiste opties werden gevonden en dat leidde tot veel open shots. Dat je dat nog geen 40 minuten kan volhouden, is de logica zelve. Maar er is in een korte periode al veel veranderd."