"Het zou mooi zijn om met deze generatie Belgian Cats een EK-finale te spelen"

In november 2021 begonnen de Belgian Cats met een nederlaag in Bosnië aan de weg richting het EK basketbal 2023. Vijf zeges later plaatst België zich als groepswinnaar voor het EK.

"Het is een lange kwalificatie geweest, het heeft bijna anderhalf jaar geduurd", blikt Antonia Delaere terug. "Er is in de ploeg veel veranderd en ook in de staf." Na het WK werd Valéry Demory als bondscoach vervangen door Rachid Méziane.

"Er is nog veel potentieel in deze groep dat tot uiting kan komen op het EK. De ploeg is eigenlijk helemaal nieuw en veel speelsters hebben nog geen EK gespeeld, al zit er ook veel ervaring in de ploeg."