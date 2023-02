Het grote afscheidsinterview van Dante Vanzeir, voor zijn vertrek naar New York: "Er zijn tranen gevloeid"

De Vorstsestraat in Sint-Gillis wordt straks Wall Street in New York. Dante Vanzeir (24) ruilde het sprookje van Union in voor zijn American dream in de MLS. Voor zijn afreis gaf hij nog een afscheidsinterview aan Sporza: "Het is niet omdat je in de VS voetbalt, dat je van de aardbol verdwijnt."

"Let's hear it for New York, New York, New Yoooork!"

In de auto zingt Dante Vanzeir het bekend deuntje over zijn toekomstige woonplaats al luidop mee. Ruim een week nadat bekend geraakt was dat de spits Union zou inruilen voor New York RB, telt Vanzeir de dagen voor de afreis af. Momenteel onderhoudt hij zijn conditie in Oostenrijk bij zusterclub Salzburg, maar liefst wil Vanzeir zo snel mogelijk knallen in de MLS. Een makkelijke keuze was het allerminst.

Vanzeir verlaat met Union de club die hem definitief herlanceerde. En dan nog in volle titelstrijd, midden in het seizoen. "Ik besef dat ik een mooi parcours laat liggen", zucht de spits. "Ik hoop dat ze een prijs pakken, maar dan zou het wel wringen dat ik niet ben gebleven. Alleen was het nú het moment om te vertrekken, want de Amerikaanse competitie begint in februari." "Toch merkte ik bij het afscheid dat de supporters me deze transfer echt gunnen. Dat maakte trouwens heel wat los. Er zijn tranen gevloeid, omdat ik deze prachtige club zal missen."

Geen uitbolcompetitie

Al zal de nieuwe uitdaging ongetwijfeld werken als troostende gedachte. Vanzeir wacht sportief een challenge om het uithangbord te worden van een van de meest prestigieuze clubs in de MLS. En uiteraard komt hij terecht in een wereldstad die zijn gelijke niet kent. De ogen van de Rode Duivel blinken: "Het is het totaalpakket dat me aanspreekt. Op mijn 24e kan ik zo'n avontuur aangaan omdat ik nog geen verantwoordelijkheden heb. Kijk, voetbal is een van de belangrijkste dingen in mijn leven, maar er zijn nog belangrijke zaken." Al benadrukt Vanzeir dat vooral het sportieve project aanlokkelijk was.

"Het verhaal van Red Bull is er eentje dat me op het lijf geschreven is. De ploeg speelt naar mijn kwaliteiten, heeft ambitie en uitstraling. Bovendien speelde het mee dat ik met mijn knieën (Vanzeir scheurde al twee keer zijn kruisband, red.) niet de langste carrière zal hebben."

Ik wil laten zien dat je het als jongere kan maken en dat je daar niet enkel naartoe gaat om uit te bollen. Dante Vanzeir

Alleen: is de MLS geen voetbalrusthuis waar vedetten hun laatste jaren doorbrengen? Denk maar aan Thierry Henry, die op zijn 32e over de oceaan trok om bij New York nog wat doelpunten aan zijn totaal toe te voegen.



Vanzeir schudt het hoofd: "De MLS is een snelgroeiende competitie en dat maakt het ook voor jongere spelers aantrekkelijker. Ik wil laten zien dat je het als jongere kan maken en dat je daar niet enkel naartoe gaat om uit te bollen."

"Bovendien neem ik geen groter risico dan bij een transfer naar een Europese club. Daar beland ik misschien op de bank en dan word je snel vergeten." Vanzeir blijft zelfs luidop dromen van een selectie bij de Rode Duivels: "Het is niet omdat je in Amerika voetbalt, dat je van de aardbol verdwijnt. Als ik mijn niveau kan halen en goede statistieken kan voorleggen, maak ik zeker een kans op een selectie. Zeker nu er meer jongeren uit de MLS een transfer versieren naar Europa."



Bij Union herlanceerde Vanzeir zijn carrière.

Red Bull-project

Vanzeir sluit een terugkeer in de toekomst evenmin uit. Zeker in de structuur van Red Bull komen uitblinkers makkelijk bij Europese toppers als Leipzig en Salzburg terecht. Denk maar aan Sadio Mané en Erling Haaland... "Dat is wel geen garantie", aldus Vanzeir. "Ze zeggen als je tekent niet dat je misschien bij Leipzig of Salzburg terechtkomt, maar ik ben er wel van overtuigd dat het de stap naar een van die clubs makkelijker maakt. Toch is dat niet de voornaamste ambitie waarom ik in het project ben gestapt." Een andere factor die meespeelde, is het financiële plaatje: "Ik ben er een stuk op vooruitgegaan", aldus de spits, die ongetwijfeld ook een bezoekje aan Wall Street zal brengen. "Ik doe aan Forex Trading (het verhandelen van buitenlandse valuta, red.)", lacht hij. "Ik ben geen bankier, maar iemand die slim probeert om te gaan met geld." Al wil Vanzeir straks vooral op het veld voor rendement zorgen.