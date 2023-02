Weer Zwitsers succes op de afdaling: Marco Odermatt is voor het eerst wereldkampioen

Dat Marco Odermatt wereldkampioen is geworden in Courchevel is geen verrassing. De 25-jarige Zwitser won vorig jaar de Algemene Wereldbeker en staat daar ook nu aan de leiding.



Dat Odermatt wereldkampioen op de afdaling werd, is een iets grotere verrassing, aangezien de super G (waarop hij eerder deze week 4e werd) en reuzenslalom zijn specialiteiten zijn.



Maar topfavorieten Vincent Kriechmayr (zelfs niet in de top 10) en Aleksander Aamodt Kilde (zilver op een halve seconde) visten achter het net op "L'Eclipse".



Odermatt gooide al zijn frustraties van de super G in de strijd en skiede een vlekkeloze afdaling. Toen hij over de finish kwam, wist hij al meteen dat het prijs zou zijn, met eerst een schreeuw en vervolgens ook de uitbundige armgebaren.



Niet onbegrijpelijk, want Odermatt was tot nu toe nog nooit wereldkampioen geworden. Hij heeft wel al een olympische titel, op de reuzenslalom, op zak.