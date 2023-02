Zwitserse Jasmine Flury (29) fleurt palmares op met allereerste wereldtitel skiën

Jasmine Flury was tot voor kort een meeloper in het alpineskiën. In de 9 seizoenen dat ze al meedraait in de Wereldbeker kon ze één keer winnen, een Super-G in 2018.

Maar dat Flury in topvorm verkeert, liet ze al aan de vooravond van het WK zien, door in Garmisch-Partenkirchen 2e te worden op de afdaling, na haar landgenote Corinne Suter.

Toch werd Flury hoogstens als een outsider gezien voor de wereldtitel. De Italiaanse Sofia Goggia torste de favorietenrol, maar ze ging de mist in bij een poortje. Goggia finishte nog wel, maar werd gediskwalificeerd.

Het werd uiteindelijk een Oostenrijks-Zwitsers duel. De Oostenrijkse Nina Ortlieb was iets sneller dan de Zwitserse Suter, maar het goud ging naar Flury met 4 honderdsten verschil. De tranen bij de winnares vloeiden rijkelijk.