Zolder droomt van het EK én het WK baanwielrennen

In 2002 vond het WK wegwielrennen in Zolder plaats. De veldrijders streden al 3 keer in de Limburgse gemeente om de regenboogtrui (in 1970, 2002 en 2016). In 2015 en 2019 kwam ook het WK BMX naar Heusden-Zolder.

Een gloednieuwe velodroom naast het autocircuit opent deuren voor nieuwe kampioenschappen. Komt het EK baanwielrennen naar ons land? Marc Wauters en zijn team willen graag een kampioenschap in Zolder organiseren.

"Wij denken inderdaad aan een EK", vertelt Wauters. "Op lange termijn willen we zelfs een WK naar Zolder halen."

"Voor ik met pensioen ga, moet ik een WK georganiseerd hebben", lacht de 53-jarige ex-renner.

"We gaan ons kandidaat stellen, maar een datum hebben we nog niet in ons achterhoofd. We willen eerst warmdraaien met jeugdkampioenschappen."