Toekomstige tennistoppers: "Combineer onze slagen en je hebt een nummer 1"

Ze laten zelf geen kans liggen om te benadrukken dat hun carrière eigenlijk nog moet beginnen en dat ze nog alles moeten bewijzen, maar op amper 17-jarige leeftijd geven Gilles-Arnaud Bailly en Alexander Blockx wel al een zeer volwassen indruk.

Die laatste won de Australian Open bij de junioren enkele weken geleden. "De eerste dagen besefte ik niet wat er gebeurd was. Ik kon enkele nachten niet slapen, maar de trip met de Daviscup-ploeg naar Zuid-Korea heeft alles wat doen bezinken", zegt hij.

"Ik gun het hem van harte", vult Bailly aan. De nummer 1 verloor zelf de finales van Roland Garros en de US Open. "Alexander kwam er altijd dichtbij en ik wist dat zijn moment zou komen."

"We pushen elkaar heel veel", aldus Blockx. "Jongeren kunnen zo ook geloven dat het kan zoals wij nu doen. Het is nog een lange weg, maar we zijn blij met hoe het verloopt."