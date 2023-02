Roos Vanotterdijk (18) verbetert 2 keer Belgisch record op 100 meter vrije slag

De 18-jarige Roos Vanotterdijk was vanmorgen in het Wezenbergbad 18 honderdsten sneller op het koninginnennummer dan de 54"90 van Valentine Dumont op het WK van 2019 in Gwanju (Zuid-Korea).



Vanavond zwom Vanotterdijk haar kersvers Belgisch record 54"72 al van de tabellen. 54"51 is nu de toptijd op de 100 meter vrije slag.





Voor Vanotterdijk zijn het de eerste nationale records in de vrije slag. Ze was al de snelste Belgische ooit op de 100m vlinderslag en 50 en 100 meter rugslag.