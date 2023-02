Mechelaars scherp voor elkaar na puntenverlies:"Beschamend, we hebben als kinderen gespeeld"

87 minuten lang leek er niets aan de hand voor KV Mechelen Am Kehrweg.

Maar in amper vier minuten tijd gingen de bezoekers van de hemel naar de hel. Geen drie punten, wel een stevige mentale dreun. "Als je het zo uit handen geeft, verdien je hier niets", vertelde een duidelijk ontgoochelde Steven Defour na de wedstrijd bij Eleven.

De coach van KV Mechelen leek de bui al te voelen hangen en stond de laatste minuten van de wedstrijd nochtans hevig te coachen. Maar het uitbollende Mechelen zag in de absolute slotfase nog 2 stilstaande fases binnenvallen.

Een selffulfilling prophecy voor Defour? "De mentaliteit in de tweede helft zat helemaal verkeerd. Ik miste echt de wil om te winnen in onze ploeg. In het slot maakten we dan onbegrijpelijke fouten."