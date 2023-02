Wat een ommekeer! Eupen gaat in de absolute slotminuten op en over KV Mechelen

Malinwa vergeet Eupen kopje onder te duwen

Eupen, op vijf plaatsen gewijzigd, zat de bezoekers in de eerste minuten bijzonder fel op de huid. Die scherpte verdween echter snel, waardoor Mechelen er vlot doorheen voetbalde. Dat mondde na tien minuten uit in een knappe goal van Verstraete. Van net buiten de zestien krulde hij de bal over Moser.

Halfweg de eerste helft dacht Storm de 0-2 te maken, maar in de loop van de aanval liep Da Cruz heel nipt buitenspel. Bates voorkwam in een warrige fase voor het Eupense doel dat dat tweede Mechelse doelpunt er toch kwam. Daarna vierde Malinwa de teugels en kon de thuisploeg zich herstellen. Bijna leverde de lossere houding van Mechelen de gelijkmaker op, maar N'Dri strafte lichtzinnig balverlies niet af.

De tweede helft begon met een bom van Storm en even later een kans voor Da Cruz, maar daarna doofde de aanvalslust van KVM weer zachtjes uit. Ondanks enkele acties van de fluks ingevallen Charles-Cook kon Eupen lange tijd geen uitgesproken kansen afdwingen. De Panda's op de tribunes konden een geeuw niet onderdrukken.

Toen het al bijna te laat leek, gebeurde het toch nog. N'Dri, die voor de rust aan rood ontsnapt was, kopte tussen druk verkeer de gelijkmaker in doel. In de toegevoegde tijd mocht het feestje aan de Kehrweg helemaal losbarsten. Een weggewerkte hoekschop belandde voor de voeten van Baiye, die er met een geweldige plaatsbal 2-1 van maakte.

De Panda's klauteren zo verder weg van de degradatiezone en hijgen in de nek van KV Mechelen, dat de zorgen toch niet helemaal van zich af kan schudden.