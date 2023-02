De puzzel van Parker die nooit past: wat is nu eigenlijk de basiself van Club Brugge?

De laatste (Hendry-Mechele tegen Antwerp) was de enige die vooralsnog de nul kon houden.

Centraal achterin lijken de twijfels bij de Engelsman het grootste. Hij begon met het duo Mechele-Sylla, maar zette ook al Odoi, Boyata en de teruggeroepen Hendry in steeds wisselende combinaties.

Draait u even mee de kubus van Parker terug?

Meer nog: geen enkel vlak valt vooralsnog als een mooi geheel in elkaar. Deels door besluiteloosheid van de coach, maar ook door gedwongen wissels.

Peter Vandenbempt gebruikte de metafoor enkele weken geleden een eerste keer in zijn analyse en ondertussen is trainer Scott Parker nog steeds druk aan het draaien.

Ook op het middenveld zit Parker nog met een dilemma. De drietand Vanaken, Onyedika en Nielsen leek eerst het volle vertrouwen te genieten, maar de Deen verloor tegen Antwerp zijn basisplaats aan de weer volledig fitte Rits.

Op de rechtsachter is het eveneens zoeken. Daar begon eerst Buchanan, vervolgens kwam Mata en afgelopen weekend stond Odoi er.

En wat te denken van de wirwar voorin? Lang, Skov Olsen, Buchanan, Nusa...

Zelfs diep in de spits is het onzekerheid troef. De vertwijfelde recordaankoop Roman Jaremtsjoek kon zijn kans nooit grijpen, Ferran Jutgla viel bij zijn eerste basisplek onder Parker meteen uit en nu was er het experiment-Lang.

Draaien, draaien, draaien...