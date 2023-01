Geen leiders en gegokt met trainers: een inschatting van de problemen bij Club Brugge

Wat is er aan de hand bij Club Brugge? Misschien nog verrassender dan de ellende bij Anderlecht is het stroeve seizoen van de landskampioen. De kloof met Genk is 19 (!) punten, een plekje in de top 4 verre van een zekerheid. Onze journalist Tom Boudeweel maakt een inschatting van de blauw-zwarte problemen.