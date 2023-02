Canadees James Crawford verrast favorieten op WK Super G, goud met 1 honderdste

De naam van Crawford komt niet helemaal uit het niets, want vorig jaar pakte hij brons op de olympische combiné in Peking. Hij stond ook al 3 keer op het podium van een wereldbekermanche. Maar dus nog nooit op het hoogste schavotje.



Tot vandaag. Met 1'07"22 was hij een miniem verschil sneller dan Kilde, die vorig jaar brons pakte op de Super G in Peking en dit seizoen al 2 Super G's won. Pinturault volgde op 26 honderdsten.



De Zwitserse topfavoriet Marco Odermatt, de leider in de algemene wereldbeker en winnaar van 4 Super G's dit seizoen, viel net naast het podium op 37 honderdsten.



Crawford volgt op de erelijst de Oostenrijker Vincent Kriechmayr met Vlaamse roots op. Die raakte niet verder dan de 12e plaats. Er deden geen Belgen mee.



De volgende WK-race van de mannen is de afdaling op zondag, daags na die van de vrouwen.