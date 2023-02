Italië boven op WK alpineskiën: nu houdt Bassino Shiffrin van het goud op Super G

Bassino, dit seizoen al uitstekend op dreef op de reuzenslalom in de wereldbeker, was de enige die in Méribel sneller skiede dan Shiffrin. De winnares zette 1'28"06 neer, de Oostenrijkse Cornelia Hütter en de Noorse Kajsa Vickhoff Lie eindigden samen derde op 33 honderdsten.



Voor de 26-jarige Bassino is het haar tweede wereldtitel uit haar carrière, maar wel de eerste individuele. In 2021 won ze aan de zijde van de Oostenrijkse Katharina Liensberger de parallelle reuzenslalom.



De Italiaanse heeft ook 6 wereldbekerzeges op haar erelijst, allemaal reuzenslaloms. Het is pas haar eerste Super G ooit die ze wint.



Bassino volgt op de erelijst Lara Gut-Behrami op. De Zwitserse, ook olympisch kampioene op de discipline, strandde vandaag op de zesde plaats.



Mikaela Shiffrin werd in 2019 wereldkampioene Super-G en haalde 2 jaar later brons. Nu heeft de 85-voudige wereldbekerlaureate dus ook zilver. Het is haar 12e WK-medaille tout court.



Maandag was de 27-jarige Amerikaanse in de WK-opener op weg naar goud in de combiné, maar liep het mis op 3 poortjes van het einde van de slalom. Brignone pakte zo het goud. Zaterdag is er de volgende race bij de vrouwen: de afdaling.