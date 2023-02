Sam Maes schudt met zijn sneeuwbol voor het WK alpineskiën: "Wordt misschien het beste WK ooit voor België"

Op het vorige WK skiën in Cortina d'Ampezzo kon België pronken met een 10e plaats voor Armand Marchant op de slalom. "Die prestatie is voor mij een geweldige meetlat wat ik ook kan bereiken", zegt generatiegenoot Sam Maes (24) aan Sporza. "Armand heeft getoond dat alles mogelijk is."

Maes zal op het WK individueel deelnemen aan de slalom en reuzenslalom. "Eindelijk kan ik nu ook prestaties neerzetten op de slalom. Dat neemt wat druk weg, want het is niet langer alles of niets voor de reuzenslalom."

"Ik ski nu beter dan ooit", vindt Maes. "Technisch heb ik grote stappen gezet. Op training zit ik heel dicht bij het niveau van toppers als Kristoffersen of Odermatt, soms ben ik zelfs beter. Alleen zijn zij nog altijd beter op de wedstrijden, dat is duidelijk."

"Dat ligt voor een deel ook aan het lage startnummer dat zij hebben, waardoor ze dus op een betere piste kunnen skiën. Het is mijn doel om bij de top 30 te komen, zodat ik ook zo'n laag startnummer heb. Alleen moet je daar heel regelmatig voor zijn, onder alle omstandigheden presteren. Dat is nog een zwak punt van mij."