Revelatie Kuypers (6e): "Was bang voor dit WK", Iserbyt blij met brons: "Dit had ik nodig"

Iserbyt (3e): "Raar dat Van der Haar niet demarreerde"

"Ik koos ervoor om het wat in de achtergrond te bekijken. Misschien zat ik soms wat te ver, maar ik kwam alsmaar meer in de wedstrijd."

Op het BK viel Iserbyt (4e) naast het podium, op het EK gaf hij op. "Ik heb nu toch mijn medaille op een kampioenschap te pakken dit seizoen. Dit had ik nodig. Deze medaille pakken ze me niet meer af", besluit Iserbyt.

Met een geweldige balkenpassage stak Iserbyt de bronzen medaille op zak. "Ik vond het wat raar dat Lars in de slotronde geen demarrage heeft geplaatst, want hij wist dat ik zou versnellen op de balken."

Vanthourenhout (5e): "Ging over mijn limieten tegen de wind"

"Gerben had net iets te weinig overschot om kopbeurten te doen, daardoor moest ik tegen de wind over mijn limieten gaan. Toen wist ik dat het moeilijk zou worden voor brons." Toch is Vanthourenhout niet te ontgoocheld. "Dat Eli 3e eindigt, is ook mooi."

Michael Vanthourenhout leek lange tijd te mogen dromen van brons, maar strandde uiteindelijk op de 5e plaats. “Ik wou al vroeg voor de 3e plaats beginnen te strijden, omdat ik niet graag in een groepje zit te drummen", legt de Belgische en Europese kampioen uit. "Maar misschien hebben Gerben en ik ons wat vergaloppeerd. Door de tegenwind was het moeilijk om met z’n tweeën voor de achtervolgende groep te blijven."

Kuypers (6e): "Dit staat mooi op mijn erelijst"

Enkele maanden geleden moest Gerben Kuypers nog om 4 uur opstaan om in de vleesfabriek te werken. Vandaag eindigde hij 6e op het WK veldrijden bij de grote mannen.



"Ik kwam nochtans met een bang hartje aan de start, want de hele week was mijn rug geblokkeerd. Maar ik bleef geloven in mezelf na de prestaties van de voorbije weken."

Achter Van Aert en Van der Poel opende Kuypers al vroeg de strijd voor brons. "Ik ben in die grote groep vol doorgegaan omdat ik wist dat ze zouden twijfelen. “Dit is de koers van mijn leven”, dacht ik bij mezelf."

Enkel Michael Vanthourenhout kon Kuypers bijbenen. "Veel konden we niet praten, want ik had niet veel adem meer over. We zijn wat over onze limiet gegaan."

Uiteindelijk zag Kuypers nog Van der Haar en Iserbyt voorbijzoeven. "Maar dat is geen schande. De op 5 na beste veldrijder van de wereld, dat staat mooi op mijn erelijst.”