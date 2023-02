In het spoor van mevrouw Van Aert en Van der Poel: "Pas toen Wout huilende Georges pakte, kalmeerde hij"

"Georges was al een hele namiddag onrustig en aan het wenen", vertelde zijn vrouw Sarah De Bie achteraf. "Wout pakte hem op en toen kalmeerde hij."

Vooraf hield De Bie dan ook geen rekening met een verlies-scenario. "Ik denk er niet graag over dat het zou mislopen, maar ook niet dat het goed gaat. Noem het bijgeloof, maar ik denk dan dat die gedachte ongeluk brengt."

Bij Roxanne Bertels, de vriendin van Van der Poel, moest er achteraf niet getroost worden. Zij feliciteerde haar wereldkampioen met een innige kus.

"Die paar seconden na de finish? Het is precies alsof het licht even uitgaat. De dag zelf beleef je maar half, later komt alles met flarden terug."

De Belgische wist wel dat haar vriend uitstekend in vorm was richting het WK.

"Ik zie wanneer hij hongerig is, wanneer hij wil en kan gaan. Daarvoor baseer ik me op zijn blik en zijn houding. Het is dan zaak van hem de nodige rust te geven. Iedereen loopt zenuwachtig, maar dat wil je hem niet tonen."