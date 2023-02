Esteban Chaves trakteert zich op een jaar in de Colombiaanse trui: "Ik ben de man!"

Op het heuvelachtige parcours in Bucaramanga forceerde Esteban Chaves de beslissing op 8 kilometer van de finish. Met een splijtende versnelling kon hij een kloof slaan en hij reed solo naar de overwinning.

"Dit is iets speciaals", reageerde Chaves emotioneel. Het is een droom om in de nationale trui te rijden in de Giro of in de Tour. Het hele jaar in de Colombiaanse trui, dat betekent dat ik de man ben, de baas. Het wordt onvergetelijk."

Chaves hoopt dat dit de voorbode is voor meer succes in 2023. "Het is nu zaak om hard te blijven werken en met de voeten op de grond te blijven. Het seizoen is nog maar begonnen, maar van deze dag kunnen we al genieten."

De Colombiaanse renners moesten 237 kilometer afleggen over 9 lastige ronden in en rond Bucaramanga. De Colombiaanse wielerfans stonden over het hele parcours rijen dik om hun helden aan te moedigen.