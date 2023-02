Riemer liet Anderlecht bewust met lange ballen spelen: "Anders was het zelfmoord"

Met 7 op 9 staat Anderlecht opnieuw op twee punten van de top 8. De overwinning tegen KV Oostende, de voorlaatste in de stand, was dan ook het belangrijkste om te onthouden van een moeilijke avond voor de bezoekers.

"Ik ben heel blij met deze belangrijke overwinning", gaf coach Brian Riemer toe. "En ik ben heel blij met de manier waarop we hebben gevochten. We hadden niet altijd genoeg kwaliteit aan de bal, we weten dat we beter kunnen."

Het viel op dat Anderlecht heel vaak voor de lange bal koos om een aanval te lanceren. "Dat was bewust", verraste Riemer op de persconferentie.

"Tegen KV Oostende is het zelfmoord om veel korte passes te geven. Ze zetten hoog druk en geven weinig tijd en ruimte om op te bouwen en oplossingen te vinden."

"Maar we wisten ook dat er zo ruimte in de rug lag. Met Francis Amuzu hebben we een van de beste spelers om daarvan te profiteren. Het viel ook op dat de periodes waarin we het meest hebben afgezien, periodes waren waarin we korte passes gaven."

Riemer benadrukte ook dat zijn ploeg nog niet altijd toont wat op het trainingsveld wel lukt. "Op training zie ik veel kwaliteit", aldus de Deen. "Maar het is een jonge ploeg, die al een moeilijk seizoen achter de rug heeft. Daarom missen ze af en toe wat zelfvertrouwen."

"We houden nu wel al drie wedstrijden op een rij de nul en dan heb je altijd een goede kans om te winnen. De organisatie was goed, maar de kwaliteit is nog niet zoals we willen."