Dreyer bevrijdt worstelend Anderlecht in Oostende en laat paars-wit weer dromen van play-offs

Oostende - Anderlecht in een notendop:

Verbruggen en Dreyer trekken RSCA over de streep

Na de zege tegen Seraing en de puntendeling tegen Antwerp kon Anderlecht op het veld van Oostende verder bouwen aan zijn reeksje. Paars-wit had een driepunter nodig in de strijd om de play-offs, degradatieklant Oostende verlangde dan weer wanhopig naar een eerste zege sinds 6 november.

Intensiteit. Dat was het codewoord bij RSCA-coach Riemer voor de partij. Maar in het eerste halfuur was daar bij zijn spelers helemaal niets van te merken. Een ontstellend zwak Anderlecht bracht helemaal niets op de mat en had geluk dat KVO twee reuzenkansen - voor Durdov en Atanga - slecht uitspeelde.

Anderlecht moest zich herpakken en werd daarin geholpen door een plotse frommelgoal van Murillo op het halfuur. Het wakkerde het vuur bij de bezoekers aan, die nu plots de bovenhand hadden. Tot drie keer toe kon Amuzu uitbreken op links, tot drie keer toe was de laatste pass niet goed genoeg.

Na de rust controleerde paars-wit, maar een ongeïnspireerd Anderlecht kon niet verhinderen dat Oostende nog met een fors slotoffensief kwam opzetten. De bezoekers, waar nieuwe spits Slimani mocht debuteren, mochten tot twee keer toe doelman Verbruggen bedanken om de nul op het bord te houden.

Een minuut voor tijd kon Anderlecht alsnog de bevrijdende 0-2 scoren: Dreyer was het eindstation na een knappe combinatie. Het levert Anderlecht een nieuwe zege en een 7 op 9 op, waardoor paars-wit voorzichtig naar boven mag kijken in de stand. Het nadert tot op twee (virtuele) punten van een plek in de Europe play-offs.