Johan Van Herck: "België is favoriet in Zuid-Korea, maar in Daviscup heb je nooit vooraf match gewonnen"

Vorig jaar haalde België de groepsfase, maar miste het de knock-outfase. David Goffin (ATP-41), Zizou Bergs (ATP-115), Joris De Loore (ATP-211) en het dubbelduo Sander Gillé (ATP-55 dubbel) en Joran Vliegen (ATP- 53 dubbel) steken er qua ranking bovenuit tegen Soonwoo Kwon (ATP-61), Seong-chan Hong (ATP-237), Minkyu Song (ATP-147/dubbel) en Jisung Nam (ATP-152/dubbel).



De Belgen spelen op hardcourt indoor in hoofdstad Seoel. "We hebben een heel goede week gedraaid. Iedereen voelt zich fit. Goffin is toegekomen met heel veel vertrouwen na zijn winst in Louvain-la-Neuve. Hij zit goed in zijn vel, we hebben de voorbije jaren ook altijd op een goede Goffin kunnen rekenen."



"Sander en Joran zijn ook goed begonnen aan het jaar, net als Bergs en De Loore. Dus we zijn vol vertrouwen."



De Belgen moeten zich wel aanpassen aan de vrieskou in Seoel. "Het is hier erg koud, ook in de zaal. Soms schommelt de temperatuur. Dat heeft ook een invloed op de ballen. Het terrein is snel, ik denk dat ons dat ligt."



"We zijn favoriet, maar we weten evenzeer dat we morgen heel alert en professioneel moeten zijn en een goede attitude moeten tonen. We zijn naar hier gekomen om te winnen, anders zullen we ontgoocheld zijn."