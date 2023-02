Giulio Ciccone heeft het giftigste poeder in de benen in Valencia

Na de sprintersrit van gisteren hadden de snelle mannen hun belangrijkste kostje in deze Ronde van Valencia al gehad. Met maar liefst 7 beklimmingen, waarvan eentje van 2e categorie (de Alto de Pinos) naar de finish, was het menu op dag 2 al een stuk steviger.



Javier Romo en de onvermoeibare meestervluchter Alessandro De Marchi konden het ondanks de vele klimkilometers nog vrij lang volhouden, maar vlak voor de slotklim was hun rijk toch uit.



Brandon McNulty en Thomas Gloag dachten de springveren in de luren te leggen met een aanval die van ver kwam op de Alto de Pinos, maar dat bleek niet de juiste tactiek.



De tactiek van Bahrain Victorious was ook maar bedenkelijk. Mikel Landa zette aan, net toen zijn ploegmaat Pello Bilbao dit ook overwoog. Van de verwarring profiteerde Giulio Ciccone, al was zijn demarrage wel splijtend. Het levert hem naast de dagzege ook de rode leiderstrui op.