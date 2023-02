André Ayew is al de 30e aanwinst van Nottingham Forest dit seizoen

André Ayew maakte vooral indruk als stormram bij de Ghanese nationale ploeg en Marseille. Ook de Premier League kent geen geheimen voor hem, na avonturen bij Swansea en West Ham.



Maar de laatsten jaren leek de carrière van de 33-jarige aanvaller in verval. Toen hij voor Al-Sadd tekende in Qatar leek hij zich te begraven in de woestijn.

Maar nu diept Nottingham Forest Ayew weer op. Hij krijgt een contract tot het einde van het seizoen. "Ik weet wat ik de ploeg nog kan bijdragen. Ik ben bereid om alles te geven om de club in de Premier League te houden."

Ayew is al de 30e speler die zichzelf dit seizoen moet voorstellen in de kleedkamer van de huidige nummer 13.