Ziyech en PSG balen: geen verhuizing naar Parijs door getreuzel van Chelsea

Ondanks een akkoord van alle partijen is de deadline van middernacht, het einde van de wintermercato, niet gehaald. Ziyech, die nog tot midden 2025 een contract heeft bij Chelsea, zou Londen verlaten voor een uitleenbeurt, met aankoopoptie, bij PSG.



Verschillende Franse en Engelse media meldden echter dat Chelsea te lang "getreuzeld" zou hebben bij het doorgeven van het papierwerk.



PSG voelde zich verongelijkt en startte vandaag een beroepsprocedure op bij de Franse profliga (LFP). De club wilde aantonen dat de fout bij Chelsea lag en zo de huurdeal alsnog laten valideren.



De LFP besliste op de middag echter in het nadeel van de Parijzenaars. Ziyech slaagde eerder gisteren al voor zijn medische testen in het Parc des Princes. Hij mocht vertrekken bij Chelsea, dat deze winterperiode voor zo'n 300 miljoen euro aan nieuwe spelers haalde.



De Marokkaan maakte eind vorig jaar indruk op het WK in Qatar. Hij bereikte met zijn land de halve finales.



Ziyech moest de enige wintertransfer worden van PSG, dat op kop staat in de Ligue 1 met 48 punten na 20 speeldagen. In de achtste finales van de Champions League treft PSG over 2 weken Bayern München.