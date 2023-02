Tomas Rousseaux versiert transfer naar Italiaanse topclub Modena

Tomas Rousseaux speelde in het seizoen 2015-2016 al eens in de Italiaanse topcompetitie, voor Monza. Die club ruilde hij voor zijn opleidingsclub Roeselare, waar hij speelde onder zijn vader Emile.



Met een tussenstation in Duitsland belandde de receptie-hoekspeler in Polen, waar hij de voorbije jaren de kost verdiende. Maar op zijn 28e versiert hij nu een toptransfer naar Modena, de nummer 4 van het vorige seizoen in Italië en momenteel 2e na het ongenaakbare Perugia.



Rousseaux zal met het nummer 14 spelen, hij werkte intussen al zijn eerste trainingen af bij Modena.