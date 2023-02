Het blijft duren voor Intermarché: ook Girmay wint nu zijn eerste van het seizoen

Bahrain Victorious (met Bilbao en Landa) probeerde onderweg naar Altea de snelle jongens overboord te gooien. In het geval van Biniam Girmay en Olav Kooij lukte dat alvast niet.



Bij Jumbo-Visma hadden ze veel vertrouwen in hun sprinter, maar de voorbereiding op de sprint zelf verliep niet perfect.



Biniam Girmay koos ervoor om geen risico's te nemen door vroeg aan te gaan. Tegen zijn imposante versnelling viel er niets te doen. Bij Movistar werd schijnbaar niet aan één zeel getrokken, want zij eindigden achter Girmay en Kooij op 3, 4 én 5.



Voor Intermarché-Circus-Wanty is het al de 4e zege in Spanje dit seizoen, na 2 keer Kobe Goossens en 1 keer Rui Costa. Girmay zelf had in de Trofeo Palma en Trofeo Ses Salinas telkens net achter het net gevist in de sprint.