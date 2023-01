Na succes op WK 2022: Graham Arnold blijft trainer van Australië tot WK 2026

Australië gold als zwakke broertje in Groep D. Het opende in zijn eerste match tegen regerend wereldkampioen de score, maar Mbappé en co. wonnen nog met 4-1. Tegen Tunesië en Denemarken volstonden twee 1-0-zeges om door te stoten naar de 1/8e finales. Daarin was de latere wereldkampioen Argentinië met 2-1 te sterk.



Arnold kwam in augustus 2018 aan het hoofd van de Socceroos, de bijnaam van de Australische nationale voetbalmannen. De ex-aanvaller van Club Luik en Charleroi verving de Nederlander Bert van Marwijk na het WK in Rusland, waar Australië met een 1 op 9 werd gewipt. Via de barrages bracht Arnold Australië naar het WK 2022.



"Ik hou van Australië en van het Australische voetbal", reageerde Arnold, die in 2006 en 2007 de ploeg al eens als interimaris onder zijn hoede had.

"Niets in het voetbal kan ooit tippen aan het gevoel van trots dat ik en de hele ploeg voelden in Qatar. Mijn honger om verder te doen in deze rol was nooit groter."