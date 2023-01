Loena Hendrickx ging door diep dal vlak voor EK: "Ik dacht: ik haal niet eens de top 10"

"Door die moeilijke periode voelde ik mij heel onzeker, waardoor de trainingen niet zo goed verliepen. Uiteindelijk ben ik pas 3 dagen voor het vertrek naar het EK uit die vicieuze cirkel geraakt. Anders was er misschien geen EK geweest. Ik dacht: met deze trainingen haal ik zelfs niet eens de top 10."

"Zoiets komt natuurlijk nooit gelegen. Het is niet gemakkelijk geweest, maar ik heb mij proberen op te trekken aan de liefde voor de sport."

Gisteren was er al sprake van een moeilijke aanloop naar het EK, vandaag maakt ze het wat concreter. "De voorbereiding is niet vlot verlopen door een relatiebreuk. Ik ben er na 5 maanden achter gekomen dat het toch niet de perfecte match was."

Loena Hendrickx werd gisteren overstelpt door lieve berichtjes na haar zilveren medaille. "Ik kreeg er tranen van in de ogen. Al die mensen die mij zo graag zien."

Het is geen gemakkelijke periode geweest, maar ik heb me proberen op te trekken aan de liefde voor de sport.

"Ik wil weer meer genieten van de sport"

Loena Hendrickx blijft er nog altijd bij dat het een gemiste kans was. "Ik vind nog altijd dat ik goud heb verloren, want ik weet dat er meer in zat. Maar als ik naar het totaalplaatje kijk, kan ik toch zeggen dat ik zilver heb gewonnen."

Ze heeft nu 2 maanden om zich opnieuw op te laden voor het WK. "Ik ga nu eerst 2 weken genieten van de sport, met enkele shows in Zwitserland. Daarna wordt het weer hard werken, want niets komt vanzelf."

Hendrickx wil vooral het positieve meenemen, ook van dit EK. "Ik wil geen druk meer op mezelf leggen en meer genieten van de wedstrijden en de sport."

"Ik weet dat ik een straffe madam ben, maar ik ben ook maar een mens en maak dus ook fouten. Het is een fijne lijn in de topsport, alles moet op het juiste moment kloppen. Maar als dat dan lukt, is dat het allermooiste."