Loena Hendrickx niet tevreden met zilver: "Ik moest goud halen en dat is enkel mijn schuld"

Na de korte kür moest Loena Hendrickx al Anastasija Goebanova laten voorgaan en door nieuwe foutjes in de vrije kür kon ze de Georgische niet meer passeren. Hendrickx stak haar ontgoocheling niet onder stoelen of banken.

"Ik weet niet waar het is misgegaan. De trainingen gingen goed, ik ging vol zelfvertrouwen de wedstrijd in. Ik heb altijd stress, maar deze keer voelde het goed aan."

"Tweede is heel mooi, maar de prestaties op het EK waren niet zo mooi. Het liefst zo ik opnieuw willen schaatsen, maar dat gaat niet."

"Wij zijn ook maar mensen", probeert Hendrickx haar foutjes te verklaren. "Ik had hier goud moeten halen en dat is niet gelukt. Dat is alleen maar mijn schuld."

Volgens broer en coach Jorik Hendrickx maakte zus Loena bij haar valpartijen "een beweging die ze normaal gezien nooit maakt".

"Als Loena een beetje op niveau had gepresteerd, dan lag het goud binnen handbereik. Zelfs na die grote fouten in de korte en vrije kür was het verschil nog maar 6 punten."

"Op het belangrijkste moment van het seizoen heeft Loena haar slechtste prestatie neergezet. Dat is zeer ontgoochelend voor haar en haar team. Misschien moeten we volgende keer weer meer focussen op Loena en haar kür en minder op die favorietenrol."

