Jolien Boumkwo verbetert 26 jaar oude kogelstootrecord, persoonlijk record voor Rani Rosius

Jolien Boumkwo focust zich na een sabbatperiode weer helemaal op de atletiek en dat werpt zijn vruchten af. Of in haar geval een kogel. Die kwam op de Vlaamse kampioenschappen in Gent neer na 17,01 meter.



Boumkwo doet hiermee 11 centimeter beter dan Greet Meulemeester in 1997. Na 26 jaar is zij haar Belgische indoorrecord dus kwijt. Om ook naar het EK indoor uitgestuurd te mogen worden, moet Boumkwo wel nog een stuk verder: 18,60 meter is de limiet.



Ook Rani Rosius zal zich nog moeten verbeteren als ze dat EK wil halen, al liep ze met 7"26 wel de snelste 60 meter uit haar carrière. Het minimum voor Istanbul is 7"24.