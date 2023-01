Geen euforie, wel opluchting bij Club na "lelijke" zege: "Het was niet top, maar dat telt nu niet"

Parker zag dat zijn team niet sprankelde. "Neen, het was geen streling voor het oog, maar in onze situatie is lelijk voetballen ook goed als we drie punten pakken. En al bij al ben ik tevreden met de mentaliteit van mijn spelers, die werkten voor elkaar."

"Het voelt goed", reageert Scott Parker opgelucht. Ook bij de Britse T1 valt er heel wat druk van zijn schouders. "Zeker in zo'n lastige match is het een uitdaging om een resultaat te halen."

De week van de ommekeer bij Club Brugge. Of zo voelt het toch. Na de Gouden Schoen voor Simon Mignolet, knoopt de kampioen nog eens aan met de zege.

We moeten ook niet flauw doen: het voetbal moet beter.

"De Gouden Schoen heeft zeker een positieve vibe gebracht in de kleedkamer", weet ook de geprezen Simon Mignolet. "En na deze zege, kunnen we nog eens met een gerust gemoed slapen vanavond."

"Maar we moeten ook niet flauw doen: het voetbal moet beter worden", voegt de doelman een kritische noot toe.

"Vanaf morgen moeten we weer vol aan de bak, om onze fouten te analyseren. We hebben deze negatieve spiraal doorbroken door hard te werken en een overwinning te boeken. Het was niet top, maar dat telde tot nu niet."

Met Antwerp en Union krijgt Club een stevig menu voorgeschoteld. Een waar de spelers met lange tanden van zullen knabbelen? "Ik denk net dat we die wedstrijden rustiger kunnen aanvatten, want we zitten niet op hun niveau op dit moment", besluit Mignolet.