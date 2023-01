BEKIJK: Renaat Schotte bezoekt in San Juan "wielerbaan die zijn gelijke niet kent in Europa"

De 6e etappe van de Ronde van San Juan stond zaterdag in het teken van de nieuwe wielerbaan, waar in 2018 aan begonnen werd buiten het stadscentrum. Uitgerekend een pistier kwam als winnaar uit de bus na een massasprint: de Australiër Sam Welsford (DSM).



Sporza-wielercommentator Renaat Schotte bracht een bezoekje aan wat het epicentrum moet worden van het Zuid-Amerikaanse baanwielrennen. Hij trof er een fantastisch complex aan, in de afwerkende fase. "Deze piste kent zijn gelijke niet in Europa", is Schotte lyrisch.

"Het dak is onafhankelijk van het gebouw erop gezet en dat heeft te maken met aardbevingsgevaar. In 1972 werd San Juan nog met de grond gelijk gemaakt na een aardschok."

De wielerbaan met bijna 6.000 zitjes is nog in volle opbouw en zal voor het eerst gebruikt worden tijdens de Pan-Amerikaanse kampioenschappen komende zomer. "Het state of the art-gebouw is meteen de grootste wielerbaan in Zuid-Amerika. Uniek in zijn soort."