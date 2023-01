Evenepoel schrikt sprintersploegen even op, maar sterke DSM-trein zet Sam Welsford op weg naar 2e overwinning

Remco Evenepoel heeft bijna nog voor een straf nummertje gezorgd in de slotrit van de Ronde van San Juan. De wereldkampioen ging er in het slot vandoor met Quinn Simmons en zorgde even voor paniek bij de sprintersploegen. Die kregen het gaatje nog net op tijd gedicht, waarna Sam Welsford krachtig naar zijn tweede overwinning knalde. Miguel Angel Lopez is de eindwinnaar van de Ronde van San Juan.