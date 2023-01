Nederlandse Loes Adegeest triomfeert in Cadel Evans Road Race

Na een koers van ruim 140 kilometer rond Geelong, nabij Melbourne, waren de twee weggeraakt op de laatste klim. Het peloton, volledig uiteengeslagen, was niet ver, maar ze hielden stand.



De Nederlandse Nina Buijsman won op 4 seconden de sprint van het peloton en eindigde derde. Er deden geen Belgen mee.



"Het is ongelooflijk om het seizoen zo te beginnen", vierde de 26-jarige Adegeest, die haar eerste WorldTour-succes beleefde en dat in het shirt van haar nieuwe ploeg FDJ-Suez.



De twee voorgaande jaren vond de koers niet plaats. De Duitse Liane Lippert won de laatste editie in 2020.



Morgen staat de Cadel Evans Great Ocean Race voor mannen op het programma. De wedstrijd draagt de naam van de Australische oud-wielrenner Cadel Evans, in 2011 winnaar van de Tour de France. Al twee keer wist een Belg te winnen in Australië: Dries Devenyns in 2020 en Gianni Meersman in 2015.