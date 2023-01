Marion Norbert Riberolle en Laurens Sweeck rijden voor België de gemengde estafette op het WK

Vorig jaar stonden de mixed relays voor het eerst op het programma, maar ondanks de favorietenrol werd het voor België een afknapper met een 3e plaats.



In Hoogerheide hoopt België beter te doen met volgend zestal:

Xaydée Van Sinaey (junioren vrouwen)

Julie Brouwers (beloften vrouwen)

Marion Norbert Riberolle (elite vrouwen)

Antoine Jamin (junioren mannen)

Joran Wyseure (beloften mannen)

Laurens Sweeck (elite mannen)

In de gemengde estafette rijdt elk teamlid 1 ronde, het is aan de bondscoach om te bepalen wie wanneer in actie komt. De wedstrijd staat geprogrammeerd op vrijdag 3 februari.