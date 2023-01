Diego Van Looy kan bij triatloncomeback na doodsmak meteen winnen (niet zonder controverse)

@diegocomesbackstronger. Dat is de Instagram-naam van Diego Van Looy sinds hij in augustus 2021 bijna voor dood werd opgeraapt na een botsing met een vrachtwagen op training.



Van Looy leek verloren voor de topsport, maar knokte terug. Anderhalve maand geleden maakte hij al zijn comeback op de marathon van Malaga, in Israël stond hij voor het eerst in anderhalf weer aan de start van een triatlon.



En Van Looy liet zien dat hij wel degelijk nog een toekomst heeft in de sport. Hij legde de Ironman af in 9u44'43", zeven minuten sneller dan de nummer 2 Dan Alterman.



Maar na de finish kreeg Van Looy te horen dat hij gediskwalificeerd werd, omdat hij een volle lijn had overschreden bij het fietsen.

Van Looy tekende beroep aan en de jury kwam met een salomonsoordeel: Alterman én Van Looy werden beiden tot winnaar uitgeroepen.

"Dit was zonder twijfel de zwaarste wedstrijd waar ik ooit aan deelgenomen heb. Ik had zo graag van dit moment de gloire willen genieten, maar dit is toch beter dan niets", reageerde Van Looy op Instagram.