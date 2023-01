Tessa Wullaert "gefrustreerd" na nieuwe 2e plaats op Gouden Schoen: "Gebrek aan waardering en onprofessioneel"

Niet Tessa Wullaert maar doelvrouw Nicky Evrard ging gisteren op het Gala van de Gouden Schoen met de felbegeerde trofee naar huis. Een déjà vu voor Wullaert die een jaar eerder hetzelfde meemaakte, toen Janice Cayman werd uitgeroepen tot winnares.



Wullaert reageerde toen verbolgen en kan ook deze keer de uitslag moeilijk vatten. "Ik heb het gevoel dat de mensen die moeten stemmen niet beseffen welke statistieken ik heb neergezet. Sommige waren zelfs de beste van de wereld, ik kan onmogelijk beter doen. Dat vind ik frustrerend."

"Het voelt onfair aan, alsof ik een stukje waardering niet krijg. Als je deze statistieken bij de mannen neerzet, win je sowieso. Kijk maar naar Onuachu vorig jaar. En als je dan toch niet zou winnen, zou er meer begrip zijn voor de nummer twee."

Wullaert was er deze keer niet meer bij om het mee te maken. "Ik zal niet ontkennen dat dat voor een deel door de ontgoocheling van vorig jaar komt."

"Maar het is ook zo dat we met Fortuna voor een drukke reeks staan en ik met een paar kwaaltjes kamp. De coach zei: "Steek het maar op mij, want ik wil niet dat je gaat."

"Ik heb sowieso een leuke avond gehad gisteren. Nee, ik heb niet gekeken."