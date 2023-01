Gouden Nicky Evrard: "Om een stap te zetten, moet ik naar het buitenland"

"Het afgelopen jaar was tot nu een hoogtepunt in mijn carrière, maar ik hoop natuurlijk dat er nog veel hoogtepunten gaan volgen."

Zelf denkt de kersverse Gouden Schoen dat ze haar trofee vooral op het afgelopen EK met de Red Flames in de wacht sleepte. "Het EK heeft erg geleefd in België. Ik denk dat dat toernooi toch de doorslag heeft gegeven."

"Woensdagmorgen zeiden mijn ploegmaats al dat de winnares zou moeten trakteren. Ik weet nog niet exact hoe we zullen vieren bij de club, maar het zal wel in orde zijn", bleef Evrard ondanks alle lof rustig voor de microfoon van Sporza.

OH Leuven had twee ijzers in het vuur bij de laatste drie kandidaten om de Gouden Schoen te winnen: Sari Kees en Nicky Evrard. Uiteindelijk won Evrard afgetekend. Dat zorgde voor een onwennig, maar vereerd gevoel, naar eigen zeggen.

"Wat me zo goed maakt? Ze zeggen dat ik een specialist ben in het stoppen van penalty's, maar ikzelf denk vooral dat mijn meevoetballende kwaliteiten een troef zijn in het hedendaagse voetbal."



"Tessa Wullaert (tweede) is natuurlijk een heel goede speelster. Haar statistieken zijn elk jaar bijzonder constant. Kees (derde) is nog een youngster, maar bijzonder matuur. Het is ongelooflijk hoe rustig zij blijft. Ik denk wel dat zij in de toekomst de Gouden Schoen nog een aantal keer zal winnen."



"Het is een unicum dat twee keepers de Gouden Schoen winnen. Ik hoop dat het nog vaak zal gebeuren, maar dat zal moeilijk zijn."