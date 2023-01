Niels Albert ziet enorme koerswijziging: "Leasefietsen maken nu 70% van onze verkoop uit"

De Niels Albert Bike Store in Tremelo is ondertussen een begrip geworden bij fietsliefhebbers. De voormalige wereldkampioen heeft 16 werknemers in dienst als fietshandelaar.

Op Velofollies vertelde Albert hoe de elektrische evolutie ook aan een opmars bezig is binnen de gravelsector en bij de MTB's.

"Welke nieuwigheden er nog zijn? Bij heel veel koersfietsen is alles geïntegreerd, bij de mountainbikes heb je nog veel kabels aan de buitenkant van de fiets. Denk aan de remkabels. Integratie wordt ook daar de volgende stap."

Albert spot nog een duidelijke trend: "Leasing is niet meer weg te denken. Heel veel werkgevers zijn daarop gesprongen." Een leasefiets huur je als het ware een tijdje bij je werkgever voor je de fiets uiteindelijk zelf aanschaft.

"Het is een positief bruto-nettoverhaal voor werkgevers en werknemers. Als je 3 à 4 jaar geleden niet op leasing gesprongen bent, dan mis je enorm veel verkoop."

"In onze winkel maakt leasing 60 à 70 procent uit van onze verkoop. We werken samen met een vijftal grote leasemaatschappijen in België. Dat kan wel tellen."