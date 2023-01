Marianne Vos verdedigt haar wereldtitel in het veld niet in Hoogerheide: "Fysieke klachten"

Vos kon haar verwachtingen dit veldritseizoen nog niet inlossen. Klachten die ontstaan door een vernauwing van haar bekkenslagader, weerhouden de kampioene ervan topprestaties te leveren, schrijft Jumbo-Visma.



Samen met het team heeft ze dan ook besloten om niet deel te nemen aan het WK in Hoogerheide. "Het is ontzettend jammer dat het zo loopt", reageert een teleurgestelde Vos.



"Ik had het heel graag anders gezien, maar behandeling en herstel hebben prioriteit om hopelijk zonder klachten het wegseizoen aan te vangen. Natuurlijk hoop ik dat de regenboogtrui binnen de ploeg blijft en om de schouders van Fem van Empel hangt komend jaar."