Loena Hendrickx is niet foutloos, maar wel 2e na korte kür op EK kunstschaatsen, Pinzarrone knap 6e

Hendrickx baalt met fout in sprongencombinatie

Loena Hendrickx geldt als de topfavoriete voor dit EK, vorig jaar was ze 4e achter 3 Russinnen, die er hier niet bij zijn. De nummer 8 van de Spelen en nummer 2 van het vorige WK wist zelf vooraf ook dat ze met 2 foutloze küren een grote kans maakte op goud. Dit seizoen is ze veruit de beste Europese. Ze pakte in december brons in de Grand Prix Final met de beste 6 schaatsters van het seizoen, achter een Japanse en Amerikaanse. Hendrickx' eerste opdracht begon goed met een mooie triple flip en dubbele axel. De expressie straalde van het ijs in haar gracieuze bewegingen, pirouettes en stappen, maar op de combinatiesprong triple lutz/dubbele loop ging het mis. Ze moest even een hand zetten. Ze was niet van slag en maakte haar kür fraai af. Maar de teleurstelling bij Hendrickx en coach/broer Jorik stond op het gezicht af te lezen. Al bij al viel het wel nog mee. De jury bestrafte haar niet met een extra aftrek, zodat ze nog uitkwam op 67.85 (vorig jaar op het EK haalde ze wel 76,25, red). Daarmee is ze tweede. De Georgische Anastasija Goebanova bleef foutloos en staat op één met 69.81 punten. Op drie vinden we de Zwitserse Kimmy Repond (63.83). Zaterdag worden de medailles uitgedeeld met de vrije kür voor de top 24 van vandaag. (lees voort onder tabel)

Pinzarrone haalt doel: ze mag naar vrije kür

Onze 16-jarige landgenote Nina Pinzarrone maakte bij haar eerste aantreden op het EK elite een mooie entree. Ze kwam als 14e (van 30 in actie en zette met 61.35 punten haar seizoensbeste neer. Ze stond daarmee ook lang de leiding. Ze was meteen zeker van de vrije kür met de top 24 op zaterdag, dat was haar eerste doel. Een zesde plaats maakte het helemaal af. Bij haar eerste deelname maakte ze indruk met haar elegantie en hoogtes bij de sprongen. De dubbele axel ging perfect, net als de triple loop, bij de combinatie van de triple lutz en de triple toeloop was er een kleine hapering. Maar al bij al kan ze terugblikken op een meer dan geslaagd debuut. (lees voort onder foto)

"Heel blij om te laten zien wat ik kan"

Onze vrouw in Finland sprak met een glunderende tiener: "Ik ben heel blij met wat ik gedaan heb en dat ik ook in de vrije kür kan laten zien wat ik kan."



Wat dacht ze toen de muziek stopte? "Ik was heel blij en opgelucht. Met de zenuwen viel het eigenlijk wel mee. Ik hield mij voor dat het een gewone wedstrijd is. Als ik zou doen, wat ik de andere keren doe, zou het wel lukken. En dat was zo."



"Toen het begon, had ik helemaal geen stress meer. Dan geniet je van de ervaring. Maar ik denk dat iedereen stress heeft en dat dat belangrijk is om te kunnen presteren."



"Ik moest een beetje vechten bij mijn combinatie van drievoudige sprongen, maar ik ben wel blijven staan. Je denkt dan even: "Dat kon beter, maar doe gewoon voort. De rest telt ook nog voor de punten."



Pinzarrone kijkt uit naar zaterdag: "Dan ga ik nog een keer alles geven."





Ook coach Ansje Bocklandt is "trots en blij": "Die drievoudige combinatie was van april geleden dat ze dat nog eens in competitie gedaan heeft. Het was even vechten maar al bij al was het goed. Je moet kunnen vechten in topsport."





"Voor Nina is dit een mooie stap, dat ze na haar blessure nu hier meedoet op dit niveau. We zijn blij."