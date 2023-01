Loena Hendrickx baalt: "Het was niet mijn dag en niet wat ik gewoon ben"

Wat ging er mis bij de sprongencombinatie? "Ik had al een misstapje bij het aanrijden, het patroon naar de sprong is dan iets anders. En ik was met mijn gedachten iets te laat om de afsprong te nemen. Daardoor ontbrak ik ook wat rotatie." "Ik kon vanochtend goed ontbijten en had veel zelfvertrouwen. Maar daarna werd ik heel zenuwachtig, waardoor mijn benen ook wat zwaarder aanvoelden. Dat moet je van je afzetten en ervoor gaan." Zorgt dit nu voor een extra prikkel richting zaterdag? "Misschien wel, ik weet gewoon dat ik ook heel sterk kan zijn in de lange kür."

Hendrickx geldt als de beste Europese kunstschaatster van het seizoen. Met 2 foutloze opdrachten wist ze het goud binnen handbereik. Maar vandaag was het verre van foutloos. "Het was niet mijn dag en zeker niet wat ik gewoon ben." Ziet ze een verklaring, speelde de stress haar parten? "Ik denk dat ik het de laatste weken mentaal heel zwaar heb gehad. Het mentale is normaal een van mijn sterkste punten. De trainingen voor ik naar hier vertrok, gingen toch weer beter."

Broer en coach: Ik denk dat zijzelf haar grootste tegenstander is"

"Ik sta hier niet met een tevreden gevoel", zegt broer en coach Jorik. "We weten dat ze meer kan, dat heeft ze het hele seizoen laten zien. Dit is een heel belangrijk moment. Ze staat nu 2e, er is niks verloren. Maar ik had hier natuurlijk wel willen staan met een euforisch gevoel."



"Het blijft sport. Je moet pieken op het juiste moment, hopelijk kunnen we dat zaterdag doen."



"Ik denk dat zijzelf hier haar grootste tegenstander is. Ze maakt een grote fout, die combinatie is meer dan 11 punten waard, dat laat ze liggen. Normaal gezien steekt ze er met een perfecte kür bovenuit. Misschien werd het haar toch een beetje te veel."



"Na de Grand Prix Finale moest ze even uit een dip komen, zowel fysiek als mentaal. Fysiek is ze daar helemaal uitgeraakt, maar mentaal maakte die extra druk dat toch moeilijker."



"Ik hoop dat ze zich bij elkaar kan rapen en kan tonen waarvoor ze zo hard heeft gewerkt."