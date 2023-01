Kim Meylemans staat 8e na de eerste dag van het WK skeleton

Toen Kim Meylemans in november bij een crash op training haar beide enkels brak, overwoog ze even met de sport te stoppen. De Olympische Winterspelen waren door coronatoestanden een afknapper geweest en Meylemans dacht even dat ze de bodem van het vat bereikt had.

Maar geleidelijk aan kwam de liefde voor het skeleton terug en in een mum van tijd heeft Meylemans na haar comeback haar plaatsje bij de (sub)top weer ingenomen. Afgelopen weekend tankte ze nog vertrouwen met winst in de Europabeker in Sigulda (Let).



Ook tegen de toppers bewees Meylemans op de eerste dag van het WK in St.Moritz dat ze weer helemaal terug is. Na haar eerste run nestelde ze zich tussen grote namen als Janine Flock en Jacqueline Lölling op de 7e plaats.



Flock kon in de tweede run nog wat opschuiven, waardoor Meylemans halverwege op de 8e plaats staat. De Duitse Susanne Kreher, de wereldkampioene bij de junioren van 2022, staat na de eerste dag aan de leiding. voor de Canadezen Rahneva en Channell.