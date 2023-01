Evenepoel zal elders moeten aanvallen in Luik-Bastenaken-Luik, La Redoute niet tot top beklommen

Op het zwaarste deel van de helling gaat het zo na een afdaling richting de Côte de Cornémont, die niet officieel als helling is opgenomen, waarna de Côte de Forges aangevallen wordt.



Daarna volgt met de Roche-aux-Faucons de allerlaatste beklimming in deze 109e editie van "La Doyenne" voor mannen. Na 258,5 km kennen we de opvolger van Remco Evenepoel.