Thomas Meunier is nog altijd niet fit bij Dortmund

Ook het voorbije weekend, bij het hervatting van de Bundesliga na de lange winterbreak, kwam de 31-jarige Rode Duivel niet in actie tegen Augsburg (4-3).



Sinds een week voor de start van de Wereldbeker in Qatar waren er in Duitsland geen duels meer. De laatste keer dat Meunier op het veld stond, was op het WK.



Op de derde en tevens laatste speeldag in de groepsfase verscheen hij aan de aftrap van het duel met Kroatië. De Belgen kwamen er niet verder dan een scoreloos gelijkspel en waren bijgevolg uitgeschakeld.



Meunier zal in het Signal Iduna Park nog moeten knokken voor zijn plaats, want met de Noor Julian Ryerson trok BVB een concurrent op de rechtsachter aan.



Onze landgenoot ligt er nog 1,5 jaar onder contract. Onder meer door een jukbeenbreuk in oktober kwam hij dit seizoen nog maar tot 8 Bundesliga-duels (op 16), 4 Champions League- (op 6) en 2 bekermatchen.