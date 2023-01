Sterke man Oostende reageert op rampreeks: "Ons spel is goed, het zit alleen tegen"

Na de thuisnederlaag tegen Cercle Brugge vielen er heel wat harde woorden. Onder meer oudgediende Brecht Capon was scherp, voor zichzelf én zijn ploegmaats.



Je zou de conclusie kunnen trekken dat Oostende een doodzieke ploeg is, zoals ook her en der wordt gedaan in de media. Maar CEO Gauthier Ganaye ziet dat uiteraard anders.

"Veel mensen hebben ons al afgeschreven, maar niemand van ons geeft op. We gaan dit met zijn allen omdraaien."

Volgens Ganaye is er wel degelijk sprake van een Thalhammer-effect, ondanks de 0 op 18. "Met Thalhammer hebben we opnieuw gekozen voor het pressingvoetbal dat we onder Blessin speelden. Die identiteit zie je ook terug op het veld."

"We spelen het spel dat we willen zien, alleen volgen de resultaten niet. We verliezen de meeste van onze wedstrijden nipt, vaak door details: een bal op de paal of de lat, een doelpunt in de extra tijd door concentratieverlies, een gemiste penalty, een onterecht toegekende penalty, ..."

"Al die details zitten tegen, enkel winnen kan dat veranderen. Er zijn nog 36 punten te verdienen, dat is veel, hé. Ons doel is in eerste instantie om het bloeden te stoppen en volgende match (op Kortrijk) te winnen."

Het vertrouwen in coach Thalhammer blijft dan ook intact. "Hij heeft onze ploeg weer een duidelijke smoel gegeven, nadat we onze identiteit wat verloren waren. Uiteraard moeten er op een gegeven moment resultaten komen, maar ik ben ervan overtuigd dat die er met deze werkwijze ook zullen komen."