Het zit diep bij KV Oostende: "Sommigen worden misschien overbetaald"

Tegen Cercle Brugge slikte Oostende de 1-2 in de slotfase, een harde klap voor de spelersgroep. "Dit is een pijnlijk zure nederlaag, ik kan niet positief zijn", reageerde de ervaren Brecht Capon na de wedstrijd.

"De resultaten zijn slecht, maar inzet kan ons niet verweten worden. Er is veel goeie wil en strijd, toch bij het merendeel van de spelers", nam Capon toch enkele ploegmaats op de korrel.

Na een 0 op 18 zit de klad erin bij Oostende, maar Capon denkt niet aan opgeven. "Ik strijd elke minuut voor Oostende. Dat is heel normaal, want we worden ervoor betaald. Sommigen worden hier overbetaald, maar dat is een andere discussie."

Oostende staat op plaats 17, de degradatie afwenden wordt moeilijk. Dat beseft Capon. "Ik zal tot het bittere einde mijn stinkende best doen, maar ik zal het verschil niet maken. Het zegt wellicht voldoende dat ik nog zo vaak op het veld sta, dat vind ik niet logisch."

Ondertussen zijn de supporters boos op het bestuur en algemeen directeur Gauthier Ganaye en moet ook coach Dominik Thalhammer het ontgelden. Zo werd tijdens de match tegen Cercle Brugge de naam van zijn voorganger, Yves Vanderhaeghe, gescandeerd.