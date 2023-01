Lokale redder wint "The Eddie", de Super Bowl van het surfen, tussen 2 shiften door

De Eddie Aikau Big Waves Invitational, kortweg "The Eddie", is een van de hoogtepunten van het surfseizoen. Op de dag dat de golven van Waimea Bay in Hawaï het hoogst zijn, strijden de beste surfers van de wereld voor de eer én voor een cheque van 10.000 dollar.

Bij hen ook Luke Shepardson, de redder die een oogje in het zeil moest houden opdat niemand zou verdrinken. Tussen die bezigheden door klom Shepardson zelf op zijn surfplank om ook zijn kans te wagen. En warempel, hij won!

Shepardson behaalde 2 keer een perfecte score (30.0) en had de titel in de knip met zijn laatste tocht over de golven, goed voor 29.1 punten.

"Dit is een droom die uitkomt", zei de 27-jarige winnaar. Veel tijd om zijn overwinning te vieren, kreeg hij wel niet, want na de prijsuitreiking nam Shepardson gewoon weer zijn plaats in op zijn uitkijkpost op het strand.