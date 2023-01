"Het hockey van de Lions lijkt soms wat op playstation, maar ze moeten kansen afmaken"

"De Lions moeten hun kansen afmaken, maar dat weten ze zelf ook wel"

Bavo was wel danig onder de indruk van het hockey van de Red Lions voor de pauze, met veel ballen in één tijd. "Dat is hun technische kwaliteit", weet Demarez. "Dat is aartsmoeilijk, maar we hebben allemaal topspelers. Australië kan dat ook, Nederland ook en misschien Duitsland en Engeland in een goeie dag."

"De eerste helft was fantastisch, ongelooflijk", vertelt hockeycommentator Eddy Demarez. "De Nieuw-Zeelanders wisten niet waar de bal was. Het was flitsend, rap, met geweldige aanvallen, ... Helaas scoorden de Belgen maar twee keer. Dat hadden 3, 4 of 5 goals moeten zijn. Dan was de match bij de rust gespeeld."

En zo komen we meteen bij het puntje van kritiek. "Ze moeten hun kansen afmaken. Maar dat weten ze zelf ook wel. Nieuw-Zeeland had na de rust de aansluitingstreffer kunnen maken en dan kan er veel in het hockey. Je moet die kloof snel groot genoeg maken en in het hockey betekent dat 3 of 4 doelpunten verschil."



"Want in de tweede helft werd het zo nog bijna spannend; De Lions zijn uiteraard beter, maar ze raakten de controle een beetje kwijt en lieten Nieuw-Zeeland in de match komen. Ik had ook het gevoel dat ze mentaal een knikje kregen na het verlies van hun video referral."



"Dat is ook wel iets om rekening mee te houden. Ze hebben die te snel en te lichtzinnig ingezet, vind ik."



Maar het uitvallen van strafcornerspecialist Alexander Hendrickx werd wel goed verteerd. "Ik vond het verrassend dat Tom Boon de eerste strafcorner nam. In principe is Luypaert toch de nummer twee. Maar dat is allemaal deel van dat verstoppertje spelen. Zonder Hendrickx is het voor de tegenstanders nu veel moeilijker om zich voor te bereiden op de Belgische strafcorner. De strafcorner is zo belangrijk in het hockey. Voor het vertrouwen en de mentale rust was het dus heel belangrijk dat die eerste van Boon er meteen wel inging."